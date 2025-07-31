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За 20 тысяч рублей самарчанка предоставила паспорт для оформления фирм-однодневок

31 июля 2025 10:47
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За 20 тысяч рублей самарчанка предоставила паспорт для оформления фирм-однодневок

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования установлено, что не позднее июня 2024 года ранее не судимая женщина, работающая упаковщицей, согласилась на предложение знакомого о незаконном заработке. Мужчина предложил ей денежное вознаграждение за предоставление паспорта для регистрации двух фирм. Жительница Самары согласилась и передала за 20 000 рублей оригинал своего паспорта для оформления документов.

В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о женщине как директоре и учредителе двух ООО, расположенных в Московской области. При этом фактическое управление компаниями она не осуществляла.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением в отношении злоумышленницы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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