Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан

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Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области у проводника поезда «Самара-Ташкент» были обнаружены незаконно перемещаемые стоматологические материалы иностранного производства.

Товар был спрятан в межпотолочном пространстве вагона возле пассажирского купе. Всего в ходе досмотра таможенники обнаружили 304 единицы товара. На упаковках была указана страна происхождения Япония.

Стоматологические материалы, применяемые для фиксации коронок, реставрации зубов, а также наборы для клинического отбеливания зубов и их пломбирования, временно запрещены к вывозу из России. На вывоз товаров у нарушителя отсутствовало разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Таким образом, установлено несоблюдение запретов и ограничений, согласно Постановлениям Правительства РФ № 311 и № 312. В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП. Ведется административное расследование.