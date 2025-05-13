Вынесен первый приговор по делу о взятках экс-главе самарского ГУ МЧС

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Коммерсант Ян Гущин признан виновным в даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Приговор вынес Ленинский районный суд, пишет Коммерсантъ-Волга.

Ян Гущин приговорен к шести годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 170 млн руб. Кроме того, бизнесмен на пять лет лишен права занимать должности в сфере пожарной безопасности.

Силовики задержали руководителя группы компаний «Витязь» Яна Гущина вместе с его коллегой Еленой Тютюнник и Олегом Бойко в декабре 2023 года. Бизнесменам вменили дачу взяток, а экс-главе регионального ГУ МЧС — получение незаконного вознаграждения в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ). Всех троих этапировали в Москву и арестовали.

Следствие считает, что Олег Бойко брал с бизнесменов взятки за покровительство. Как рассказал в суде СМИ Ян Гущин, он делился с экс-руководителем областного ГУ МЧС доходом, полученным за обслуживание оборудования пожарной безопасности в соцобъектах региона (школах и детсадах). Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 25 млн руб.

Ян Гущин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Он помог силовикам раскрыть и расследовать преступление.

После этого следствие установило, что в коррупционной схеме были задействованы другие бывшие высокопоставленные силовики Самарской области, которых также задержали.