Вячеслав Федорищев выразил соболезнования в связи со смертельной аварией в Рязанской области

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Трагедия произошла 18 июня. В ДТП погибли восемь человек. Один из погибших - житель нашего региона.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил у себя в телеграм-канале:

- Страшная авария под Рязанью. 8 человек погибли. Один из погибших - житель нашего региона. Связался со своим коллегой, губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Обговорили, какая сейчас требуется помощь, скоординировали наши действия. Пострадавшими сейчас занимаются лучшие специалисты. Искренние соболезнования родным погибших. И скорейшего выздоровления пострадавшим.

ДТП произошло на 273-м км трассы M5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области. Там столкнулись "газель", Land Rover и два грузовика MAN. В СК РФ уточнили, что "газель" ехала по маршруту Сызрань-Москва и перевозила 15 пассажиров, сообщает sovainfo.ru.