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Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях
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Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях

1 июня 2025 13:43
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Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях

Губернатор Саарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших в Брянской и Курской областях.

"Сегодня в Брянской и Курской областях из-за подрывов на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны.

От имени жителей Самарской области выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим и тем, кто борется за их жизнь и здоровье, желаем сил и мужества.

Самарская область готова оказать всю необходимую помощь - медицинскую, гуманитарную и иную поддержку приграничным регионам.

Прошу жителей Самарской области быть особенно внимательными и бдительными. В нашем регионе правоохранительные органы предпринимают дополнительные меры безопасности", - написал губернатор в своем Телеграм-канале, пишет Волга-Ньюс.

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