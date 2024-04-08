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В районе села Полудни на реке Малый Кинель перевернулась лодка с пассажирами на борту при эвакуации

8 апреля 2024 16:22
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Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка.

Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети. В социальной сети размещена информация о возможном нарушении требований безопасности граждан при перевозке водным транспортом в Самарской области.

По предварительным данным 06 апреля 2024 года в районе села Полудни в Кинель-Черскасском районе на реке Малый Кинель произошло опрокидывание маломерного судна с пассажирами на борту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Ребенок шести лет, двое подростков и четверо взрослых оказались в воде при переворачивании лодки, на которой их эвакуировали из зоны подтопления в селе Полудни Кинель-Черкасского района Самарской области. Двоим пассажирам оказали медицинскую помощь, сообщил ТАСС начальник Пожарно-спасательного отряда Самарской области.

 

Фото:  freepik.com

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