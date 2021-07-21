Я нашел ошибку
Главные новости:
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
Правительство России отменило большинство обязательных отметок в паспорте
Бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.
Против женщины, напавшей на семилетнего сына Стаса Пьехи, возбудили дело
Пострадавшая девочка находилась в квартире родственников вместе с 6-летним ребенком без присмотра взрослых.
Возбуждено уголовное дело после ранения ножом годовалой девочки в Егорьевске
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области вновь ожидаются грозы со шквалистым ветром, ливни, возможен град
Пострадали два россиянина.
В Турции на горной дороге джип с туристами сорвался в обрыв
Мужчина пропал после ночного купания.
На Первомайском спуске водолазы достали со дна Волги тело утонувшего мужчины
Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса — в числе главных условий развития сельских территорий.
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу «Единой России»
В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах.
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в регионе
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.49
0
EUR 87.6
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело после ранения ножом годовалой девочки в Егорьевске

21 июля 2021 20:24
37
Пострадавшая девочка находилась в квартире родственников вместе с 6-летним ребенком без присмотра взрослых.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК после ранения ножом годовалой девочки в Егорьевске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщила Врадий. - Предварительно установлено, что мать девочки оставила ее одну в квартире в ночное время, поставив тем самым в опасное для ее жизни или здоровья состояние".

Рано утром бригада скорой помощи госпитализировала девочку с ножевыми ранениями. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и средств, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предположительно, ранения девочке нанес старший ребенок.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, пострадавшая находилась в квартире родственников совместно с 6-летним ребенком без присмотра взрослых. В ходе проверки Егорьевской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

 

Фото:   СК РФ

Теги: годовалая девочка ножевое ранение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах.
21 июля 2021  18:17
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в регионе
294
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
21 июля 2021  13:22
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
305
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021  12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
297
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021  09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
283
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021  21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
593
Весь список