Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в самарской квартире

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Как сообщалось ранее, 6 января 2024 года примерно в 13 часов в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе города Самары, при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали четверо мужчин в возрасте от 18-ти до 50-ти лет, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, произошло разрушение имущества, повлекшее причинение крупного материального ущерба жильцам дома. По версии следствия, происшествие произошло в следствии нарушения правил безопасности при монтаже натяжного потолка.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), пишет СУ СК.