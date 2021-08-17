Я нашел ошибку
Главные новости:
Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине.
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и вызвал полицейских
Пострадали оба водителя автомобилей. Они были госпитализированы.
В Приволжском районе на автодороге столкнулись «Lada Kalina» и «Renault Logan»
За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок. 
СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза
Президент в режиме видеоконференции провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.
Владимир Путин взял под личный контроль устранение ЧС и их последствий в регионах России
В первые учебные дни и в течении месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
На электронной торговой площадке пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество.
В Тольятти на торги выставили 87 квартир в рамках исполнительных производств
Молодежный симфонический оркестр Поволжья  — это  уникальный сессионный оркестр, созданный в Тольятти.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт молодежного симфонического оркестра Поволжья
В преддверии начала нового учебного года особое внимание автоинспекторы обращают на техническое состояние транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и вызвал полицейских

17 августа 2021 12:09
73
Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине.

Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, передает РИА Новости, 

"По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю.

В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении.

"Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.

 

Фото из открытых источников

Теги: водитель скорой спас женщину

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
187
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
575
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1028
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1360
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1433
Весь список