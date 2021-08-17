Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и вызвал полицейских

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Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, передает РИА Новости,

"По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю.

В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении.

"Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.

Фото из открытых источников