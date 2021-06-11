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Водитель без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Самаре

11 июня 2021 10:44
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Водитель без прав сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Самаре

10 июня на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 15:10 в Самаре. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Субару», ехал по ул. Полевой. На регулируемом перекрестке, при выполнении маневра правого поворота на ул. Волжский проспект совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП пострадавшему мальчику было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

Теги: велосипедисты ДТП с детьми

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