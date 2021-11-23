Власти Ленобласти объяснили ситуацию с самостоятельно прооперировавшей себя блокадницей

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Родственники блокадницы, которая сама себе сделала операцию, ранее отказались от ее госпитализации. Об этом сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. Комментарий размещен на сайте правительства региона, передает РБК.



По словам Путронен, пенсионерка дважды была на лечении в Выборгской межрайонной больнице, в дальнейшем устранить ей асцит (скопление свободной жидкости в брюшной полости) планировалось в областном онкодиспансере. В ноябре блокадницу на скорой помощи привезли в Выборгскую больницу, однако из-за положительного теста на COVID-19 ее предложили перевести в Тосненскую больницу, где хирурги оказывают помощь больным с COVID-19, пояснила Путронен. Родственники блокадницы отказались от госпитализации, после чего женщина находилась на амбулаторном лечении. Ей сделали еще два теста на коронавирус, оба были положительными.



«Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — добавила Путронен, отметив что пациенты с онкологией часто страдают от болей, меняющих их поведение и сознание.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

О том, что 90-летняя женщина сама провела себе операцию, написала в Facebook глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. У блокадницы из-за онкозаболевания начался асцит — скопление жидкости в брюшной полости, пояснила она. Пенсионерка не выдержала боли и решила сделать надрезы на животе, чтобы выпустить жидкость. При этом она оставила записку, в которой просила не винить семью в своей смерти, если операция пройдет неудачно.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал служебную проверку по факту произошедшего с пенсионеркой.





Фото: Екатерина Кузьмина / РБК



