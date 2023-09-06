В Чапаевске во время ссоры муж убил жену

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2 сентября в одной из квартир дома в Чапаевске было обнаружено тело 36-летней женщины, с множественными ножевыми ранениями.

Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На следующий день в районе гаражного массива города было обнаружено тело 38-летнего мужа убитой женщины.

По версии следствия, между супругами произошла очередная бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей жене множественный удары ножом. После этого, подозреваемый скрылся с места происшествия, а родственников попросил вызвать скорую помощь для потерявшей. Через некоторое время тело подозреваемого было обнаружено в гаражном массиве без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО