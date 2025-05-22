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В Жигулевске женщина ночью похитила из магазина бытовую химию, алкоголь и продукты питания

22 мая 2025 14:10
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Менее суток потребовалось жигулевским полицейским чтобы раскрыть кражу.

В дежурную часть Отдела МВД Жигулёвска за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный разбил стекло входной двери, проник в помещение и похитил с прилавка бытовую химию, алкоголь и продукты питания. Причиненный ущерб составил более 17 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, осмотрели место происшествия, установив, что входная дверь была разбита с внутренней стороны помещения.  Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, при изучении которых оперативники установили личность злоумышленницы.

По данным полицейских подозреваемая - местная жительница 1992 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины, задержали ее  по «горячим следам».

При опросе задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что пришла в магазин перед закрытием под видом покупателя, где спряталась за стеллажом. После того, как работники магазина покинули помещение, она совершила хищение бытовой продукции, алкоголя, продуктов питания. Далее разбив стекло входной двери, покинула  помещение торговой точки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Похищенное изъято.

 

Фото: ГУ МВД СО

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