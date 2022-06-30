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В Жигулевске ночью горел многоэтажный дом

30 июня 2022 10:26
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В Жигулевске ночью горел многоэтажный дом

В Жигулевске загорелся ночью жилой дом в четверг, 30 июня. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Один из свидетелей ЧП сообщил, что возгорание произошло молниеносно на четвертом этаже дома. Окна лопались, а сама квартира воспламенилась, как спичка. Очевидец происшествия наблюдал страшную картину из окна соседнего здания. По его словам, огонь чуть не перекинулся на пятый этаж по обшивке здания.

«Не все жители дома вышли. Люди из соседней квартиры от горящей слева, сначала вообще ничего не поняли. Разгорелся пожар как факел за 5 минут... Было 4 пожарных машины. Две с водой и две лестницы потом подъехали», - отметил житель 63 региона.

Судя по кадрам на месте работали службы экстренного реагирования, пишет ГТРК Самара.

Фото: telegram.org/ Подслушано в Жигулевске 2.0

Теги: Пожар

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