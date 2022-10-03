В Жигулевске браконьер поймал 120 стерлядок

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Прокурором г. Жигулевска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, причинившая особо крупный ущерб).

По версии дознания, в период с 23.05.2022 по 25.05.2022 в акватории реки Волга в районе Жигулевской ГЭС в период полного запрета на добычу всех водных биоресурсов браконьер на лодке «Прогресс», используя сеть, осуществил незаконный вылов рыбы в количестве 120 экземпляров «стерляди» и 2 судаков, чем причинил государственным водным запасам особо крупный ущерб на сумму более миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд г.Жигулевска для рассмотрения по существу.