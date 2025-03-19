В Волжском районе юрлицо заплатит штраф 2,5 млн за мигрантов

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По итогам проведенных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции в Волжском районе Самарской области, сотрудниками Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задержано семь иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.

По результатам проведенной проверки в отношении недобросовестного работодателя полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ, материалы направлены в Волжский районный суд Самарской области для принятия процессуального решения.

Суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, принял решение о привлечении юридического лица к ответственности и назначил административные наказания в виде штрафов на общую сумму 2 500 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.