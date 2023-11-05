В Волжском районе водитель сбил женщину на проезжей части

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4 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе в 19-40 час. 33-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta двигался по автодороге «Обход г. Самары» в направлении Самары. В пути следования на 2,8 км нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Daewoo Matiz с последующим наездом на 61-летнюю женщину-водителя, которая находилась на проезжей части. С места ДТП госпитализирована водитель иномарки.