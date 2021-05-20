В Волжском районе водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

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19 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими.

Так, в Волжском районе в 16:10 час. 18-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, рег 56, следуя по ул. Чапаева г.п. Смышляевка, напротив дома №75 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП 11-летний мальчик бригадой «Скорой помощи» доставлен в лечебное учреждение, откуда после обследования отпущен домой. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения 12 раз, сообщает облМВД.