Я нашел ошибку
Главные новости:
Его работа была восстановлена. В вандализме подозреваются три девочки 13-15 лет.
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь в парке Победы
В цирке Казани слон во время представления упал почти на зрителей
В цирке Казани слон во время представления упал почти на зрителей
Примечательно, что сегодня, 21 марта, спортсмену исполнилось 27 лет. Это первая личная медаль в карьере спортсмена.
Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в заключительном масс-старте на Кубке мира
Пожарные установили, что проблема возникла на кухне одного из ресторанов фуд-корта.
300 человек эвакуировали из здания ТРЦ "Мега" - сработала пожарная сигнализация
Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга, "небо было чистым, молния сверкнула внезапно".
Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки
Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им выбраться из полыньи.
Женщина и ребенок погибли, провалившись в промоину на льду реки Кривуша в Новокуйбышевске
Речь идет о взятке превышающей 31 млн рублей.
Губернатора Пензенской области и еще пять человек задержали по делу о крупной взятке
Не имеет значения, какое животное в доме: у каждого собственный набор микроорганизмов и вредителей, и риски заражения есть всегда.
О передающихся от домашних животных инфекциях рассказывает врач-терапевт 
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.48
EUR 88.43
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В цирке Казани слон во время представления упал почти на зрителей

21 марта 2021 23:15
44
В цирке Казани слон во время представления упал почти на зрителей

Во время циркового шоу в Казани слон упал за арену, вызвав панику у зрителей. 

По словам очевидцев, один из слонов во время представления потерял равновесие и упал на борт у зрительских мест.

Слонов бросились успокаивать дрессировщики. Выступление пришлось остановить, а слонов отправили за кулисы.

Как сообщили очевидцы, один слон во время представления напал на другого и пытался его затоптать, пишут "Известия".

Представление, назначенное на 17:00 в этот день, было отменено администрацией по техническим причинам, говорится на сайте учреждения.

Фото: соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
21 марта 2021  13:23
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
279
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
499
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
19 марта 2021  10:46
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
Культура
879
У железнодорожной станции
19 марта 2021  09:38
У железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка в Самаре создадут транспортный узел
Благоустройство региона
635
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
741
Весь список