В цирке Казани слон во время представления упал почти на зрителей

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Во время циркового шоу в Казани слон упал за арену, вызвав панику у зрителей.

По словам очевидцев, один из слонов во время представления потерял равновесие и упал на борт у зрительских мест.

Слонов бросились успокаивать дрессировщики. Выступление пришлось остановить, а слонов отправили за кулисы.

Как сообщили очевидцы, один слон во время представления напал на другого и пытался его затоптать, пишут "Известия".

Представление, назначенное на 17:00 в этот день, было отменено администрацией по техническим причинам, говорится на сайте учреждения.

Фото: соцсети