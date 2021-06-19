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В центре Самары водитель сбил пешехода

19 июня 2021 12:50
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В центре Самары водитель сбил пешехода

18 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 16:55 в Самаре. Водитель 1995 года рождения, управляя легковым автомобилем, двигаясь по улице Льва Толстого в направлении улицы Братьев Коростелевых, напротив дома № 30 по улице Арцыбушевская допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пешеход

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