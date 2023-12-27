В торговой точке на ул. Магистральной в Самаре изъято 50 единиц хвойных деревьев

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Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел на постоянной основе осуществляются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение работы несанкционированных елочных базаров и ярмарок.

Так, в ходе рейда сотрудники отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области провели проверку в торговой точке, расположенной в микрорайоне Южный 1, Волжского района Самарской области. Здесь выявлен факт реализации хвойных пород деревьев (ель, сосна) в отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Из незаконного оборота изъято 20 единиц хвойных деревьев на сумму 8 000 рублей.

Сотрудниками отдела исполнения административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре проведена проверка торговой точки на ул. Магистральной в Самаре. Здесь также выявлен факт реализации хвойных деревьев в отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Из незаконного оборота изъято 50 единиц хвойных деревьев на общую сумму 25 000 рублей.

В обоих случаях нарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 000р.

Кроме того, копии дел об административном правонарушении направляются в органы местного самоуправления Самарской области для рассмотрения вопроса о привлечении правонарушителей к административной ответственности по статье 6.1 «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления лил органами исполнительной власти Самарской области» закона Самарской области №115 ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа до 22 500р.