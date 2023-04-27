В Тольятти задержали водителя, который во время погони сознательно протаранил патрульный автомобиль

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26 апреля, ночью, сотрудники Госавтоинспекции Тольятти во время несения службы на территории Автозаводского района обратили внимание на молодого человека, который вышел из увеселительного заведения и сел за руль автомобиля «Porshe Panamera».

Попытку полицейских остановить водителя, тот проигнорировал и продолжил движение с нарушением правил дорожного движения, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Дорожные инспекторы, на патрульном автомобиле, включив специальные проблесковые маячки попытались остановить правонарушителя. В ходе непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать транспортное средство, однако водитель сознательно при движении задним ходом протаранил патрульной автомобиль и снова скрылся.

Спустя несколько минут полицейским удалось остановить нарушителя и задержать его. В результате погони никто не пострадал.

От прохождения медосвидетельствования 22-летний водитель отказался. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за грубые нарушения ПДД. Мировой суд города Тольятти вынес мужчине наказание в виде лишения прав управления транспортными средства сроком на 1 год за отказ от медицинского освидетельствования.

Материалы по остальным административным протоколам в настоящее время рассматриваются в суде, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО