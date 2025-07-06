В Тольятти полицейские работали на месте обнаружения предметов, внешне похожих на боеприпас и оружие

Сегодня во дворе дома на улице Кошевого в Комсомольском районе Тольятти обнаружены предметы, по внешнему виду похожие на боеприпас и оружие.
Об этом сообщили местные жители.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГАИ.
Вызваны специалисты-взрывотехники.
Полицейские, с целью недопущения посторонних на опасную территорию оцепили район.
В ходе проверки установлено, что обнаруженные предметы (игрушки) не представляют опасности для жизни и здоровья людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО