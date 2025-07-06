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В Тольятти полицейские работали на месте обнаружения предметов, внешне похожих на боеприпас и оружие

6 июля 2025 22:13
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На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГАИ.

Сегодня во дворе дома на улице Кошевого в Комсомольском районе Тольятти  обнаружены предметы, по внешнему виду похожие на боеприпас и оружие.

Об этом сообщили местные жители.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГАИ.

Вызваны специалисты-взрывотехники.

Полицейские, с целью недопущения посторонних на опасную территорию оцепили район.

В ходе проверки установлено, что обнаруженные предметы (игрушки)  не представляют опасности для жизни и здоровья людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

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