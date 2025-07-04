В Тольятти задержали водителя с поддельным удостоверением

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По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В конце июня текущего года во время несения службы на КПП «Рубеж» на улице Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Daewoo Nexia.

В ходе административной процедуры водитель 1995 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил исследование по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении иногороднего жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание на срок до одного года в виде: ограничения свободы, принудительных работ, лишения свободы.