В Тольятти задержали двух дворников, подозреваемых в краже велосипеда

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В полицию Тольятти обратился за помощью житель одного из многоквартирных домов, расположенных на Приморском бульваре. Мужчина сообщил полицейским, что пропал велосипед, который он оставил пристегнутым на лестничной площадке. Заявитель оценил причиненный ему противоправными действиями злоумышленника материальный ущерб в размере 11 000 рублей.

При изучении изъятых видеозаписей оперуполномоченные увидели мужчин, которые вошли в подъезд и через некоторое время выкатили из него велосипед заявителя. По характерным особенностям внешности полицейские опознали ранее судимых за имущественные преступления жителей Ставропольского района, работающих дворниками недалеко от места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых злоумышленников 1992 и 1986 годов рождения на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанные дали признательные показания о том, как решили украсть велосипед и продали его односельчанину. Полицейские установили, что денежные средства, полученные от реализации Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.