В Тольятти водитель проехал на красный: два человека в больнице

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3 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:07 в Центральном районе Тольятти. 27-летний мужчина, управляя автомашиной Kia Optima, двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Новозаводской. В пути следования возле дома №86 допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1958 года рождения, выезжающим с гаражно-строительного кооператива. После столкновения отечественный автомобиль наехал на бордюр и опору дорожного знака. Водитель ВАЗ и его пассажир – 67-летняя женщина госпитализированы.