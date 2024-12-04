В Тольятти водитель проехал на красный: два человека в больнице

Я нашел ошибку
Главные новости:
Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации.
Сотрудники «РКС-Самара» выявляют предприятия общепита, забивающие жиром канализационные линии
Елена Лапушкина отметила, что работа специального приемника в Самаре организована на должном уровне и соответствует необходимым требованиям.
УПЧ в Самарской области Елена Лапушкина посетила спецприемник
В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия.
Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований
В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками
В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками
Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Кинеле из-за нашествия вредителей провели восстановительное озеленение
В Кинеле из-за нашествия вредителей провели восстановительное озеленение
самарские студенты представят две постановки на всероссийском фестивале
Самарские студенты представят две постановки на всероссийском фестивале
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель проехал на красный: два человека в больнице

4 декабря 2024 13:47
96
В Тольятти водитель проехал на красный: два человека в больнице

3 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. 

Одно из ДТП произошло в 12:07 в Центральном районе Тольятти. 27-летний мужчина, управляя автомашиной Kia Optima, двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Новозаводской. В пути следования возле дома №86 допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1958 года рождения, выезжающим с гаражно-строительного кооператива. После столкновения отечественный автомобиль наехал на бордюр и опору дорожного знака. Водитель ВАЗ и его пассажир – 67-летняя женщина госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти две пассажирки из-за ДТП попали в больницу
02 декабря 2024, 11:45
В Тольятти две пассажирки из-за ДТП попали в больницу
1 декабря на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.  Происшествия
528
На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода
01 декабря 2024, 12:30
На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода
30 ноября на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Происшествия
860
В Новокуйбышевске водитель сбил 10-летнего мальчика
30 ноября 2024, 13:54
В Новокуйбышевске водитель сбил 10-летнего мальчика
Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Происшествия
767
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
200
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
163
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
445
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
487
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
481
Весь список