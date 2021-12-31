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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и младенец

31 декабря 2021 10:41
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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и младенец

30 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. В общей сложности сотрудниками ГИБДД выявлено более 1500 нарушений Правил дорожного движения.

Одно из ДТП произошло Центральном районе Тольятти в 9:00. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Chery Amulet», двигался по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Есенина в направлении улицы Комзина. В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 2104», под управлением водителя 1973 года рождения. Пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2104» и пассажиры автомобиля «Chery Amulet» - девушка 1992 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2020 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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