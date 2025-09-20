В Тольятти участковый задержал подозреваемого в краже из магазина

166

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую и алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 7 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и документацию.

Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции. Один из участковых уполномоченных полиции, получив ориентировку, узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 36-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке. Полицейский незамедлительно принял меры к задержанию предполагаемого злоумышленника и доставил его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенные товары употребил самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.