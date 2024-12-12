В Тольятти у пассажира такси нашли наркотики

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Сотрудниками Госавтоинспекции во время проверки автомобиля обнаружен и изъят мефедрон в значительном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Lada Priora.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1994 года рождения. В присутствии понятых, в кармане куртки досматриваемого полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Как пояснил ранее судимый за имущественное преступление местный житель, вещество является наркотиком и он приобрел его у незнакомого мужчины для личного употребления.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество в своем составе содержит наркотическое средство мефедрон в значительном размере.

Отделом дознание отдела полиции Комсомольского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.