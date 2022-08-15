В Тольятти столкнулись два пассажирских автобуса

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В Тольятти сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух единиц общественного транспорта, в результате которого пострадали 3 человека.



Сегодня, 15 августа около 9 часов утра, в районе дома № 42 по ул. Свердлова в Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, управляя пассажирским автобусом «Volgabus», при движении по ул. Свердлова не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом «Fiat Ducato», который двигался впереди в прямом попутном направлении.

По предварительным данным в результате ДТП пострадали три пассажирки – женщины автобуса «Fiat Ducato», их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В момент ДТП в салоне автобуса«Volgabus» находились 15 пассажиров и водитель, в автобусе «Fiat Ducato» находились 15 пассажиров и водитель.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД СО