В Тольятти руководитель организации признан виновным в гибели несовершеннолетнего на стройке

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В Тольятти вынесен приговор 63-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, осужденный, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, у которого с 2009 года в собственности находится объект незавершенного строительства, расположенный в Центральном районе города Тольятти, не обеспечил должного ограждения, препятствующего несанкционированному доступу посторонних лиц на территорию строительной площадки и внутрь объекта. В результате, 25 мая 2023 года несколько несовершеннолетних подростков путем свободного доступа проникли на территорию указанной строительной площадки, а затем через открытый оконный проем в помещение объекта незавершенного строительства. Один из подростков, находясь на втором этаже объекта, потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие подвального помещения. От полученных повреждений 13-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, сообщает СУ СК.