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В Тольятти пьяный мужчина решил забрать чужую машину покататься

18 июля 2023 10:19
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В Тольятти пьяный мужчина решил забрать чужую машину покататься

Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти заметили автомобиль Lada Kalina, который двигался рывками, съезжая на обочину и выезжая на встречную полосу. Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю, он повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили мужчину 1989 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит жителю Центрального района, который приехал на работу на данном автомобиле и оставил его на  парковке недалеко от производственного цеха.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законному владельцу.

В полиции собственник автомобиля пояснил, что, когда ему понадобились инструменты, находящиеся в салоне, он открыл машину, забрал сумку и поспешил вернуться на рабочее место, планируя прийти через несколько минут. Вернувшись обратно, мужчина не обнаружил машину на парковке. Обратившись в полицию, местный житель узнал от полицейских, о задержании неизвестного ему мужчины, который находился за рулем его транспортного средства.

В ходе опроса  подозреваемый признал свою вину и рассказал, что машину  он решил угнать, чтобы покататься. По информации полицейских, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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