В Тольятти пьяный мужчина решил забрать чужую машину покататься

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Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти заметили автомобиль Lada Kalina, который двигался рывками, съезжая на обочину и выезжая на встречную полосу. Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю, он повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили мужчину 1989 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит жителю Центрального района, который приехал на работу на данном автомобиле и оставил его на парковке недалеко от производственного цеха.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законному владельцу.

В полиции собственник автомобиля пояснил, что, когда ему понадобились инструменты, находящиеся в салоне, он открыл машину, забрал сумку и поспешил вернуться на рабочее место, планируя прийти через несколько минут. Вернувшись обратно, мужчина не обнаружил машину на парковке. Обратившись в полицию, местный житель узнал от полицейских, о задержании неизвестного ему мужчины, который находился за рулем его транспортного средства.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что машину он решил угнать, чтобы покататься. По информации полицейских, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.