В Тольятти пресекли незаконный оборот алкогольной продукции

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Из незаконного оборота оперативниками изъято более 40 тысяч литров контрафактной жидкости.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г.Тольятти задокументировали факт производства и реализации жителем Тольятти 1980 года рождения алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных.

Сотрудниками органов внутренних дел осмотрено помещение, арендованное подозреваемым директором общества с ограниченной ответственностью, из которого изъято производственное оборудование, готовая алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость общим объемом более 40 тысяч литров и значительное количество расходных материалов: бутылок, пробок, этикеток, упаковки. По данным сотрудников полиции, изготовленная продукция предназначалась для реализации на территории Самарской области.

Специалистом-ревизором отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области проведено документальное исследование по материалу проверки по факту незаконного производства, хранения и перевозки алкогольной продукции жителем Тольятти. В ходе исследования установлено, что общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет свыше 210 тысяч рублей, что является крупным размером.

Возбужденно уголовное дело.