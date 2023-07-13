В Тольятти погибла девушка - пассажир мотоцикла

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29-летний водитель (с ююля 2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 17 раз), находясь за рулем мотоцикла Ducati Hypermotard, двигался по ул. Коммунистической в направлении ул. Механизаторов. В пути следования, напротив д. 45 по ул. Коммунистической, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом Avantis Dakar под управлением 32-летнего водителя, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя мотоциклов и 29-летний пассажир мотоцикла Ducati Hypermotard.

На месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи скончалась 19-летняя девушка — ​​​​​пассажир мотоцикла Avantis Dakar. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все причины произошедшего.