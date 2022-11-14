В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников

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По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год общественниками Самарской области совместно с руководителями органов внутренних дел, начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднику одного из банков города - Марии Гордеевой, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

07 ноября текущего года жительнице Комсомольского района на домашний телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником одного из банков и сообщил, что ей, как пенсионеру, полагается компенсация за ранее приобретенные медикаменты. Также звонивший пояснил, что для получения указанной компенсации необходимо оплатить налог на указанный им счет. Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и попыталась перевести 58 тысяч рублей на расчетный счет незнакомца.

Благодаря бдительности работника банка попытка мошеннических действий была пресечена.

Сотрудник офиса, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным сотрудниками полиции для работников банка, не дала пенсионерке завершить финансовую операцию и немедленно сообщила о подозрительной сделке в полицию.

Вручая благодарственное письмо Марии Павловне, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – запомнить, что сотрудники банков сами не звонят клиентам, а также никогда и никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз призвал всех сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.