В Тольятти пешеход шел на красный и попал под машину

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6 февраля на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, двое - погибли.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти в 07:15. 45-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Автостроителей со стороны улицы Свердлова в сторону улицы Дзержинского. В пути следования, возле дома №55, допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход 1968 года рождения госпитализирован.