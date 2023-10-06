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В Тольятти обнаружили бешеную лису

6 октября 2023 13:28
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В Тольятти обнаружили бешеную лису

В четверг, 5 октября 2023 года, в Автозаводском районе Тольятти заметили неожиданную гостью. По улице Революционной разгуливала лиса. Горожане успели сделать несколько кадров с ней, а потом на место прибыл сотрудник департамента охоты и с помощью служебной собаки поймал животное. Сегодня выяснилось, что лисица была больна бешенством, пишет Самара-КП.

- При исследовании трупа лисы, обнаруженной на улице Революционной, 28а в Тольятти, было установлено заболевание «бешенство». Сейчас проводятся необходимые мероприятия в рамках ветеринарных правил. Для безопасности ваших питомцев необходимо пройти срочную вакцинацию против бешенства, - сообщили в ГБУ СО «СВО» Тольяттинская СББЖ.

В том районе, где обнаружили больную лису, решили ввести карантин. На весь его период будет организовано дежурство мобильной вакцинации. Она начнет работать с 7 октября 2023 года. Прививку от бешенства также можно будет сделать в стационарных пунктах: в Автозаводской ветеринарной лечебнице (ул. Маршала Жукова, 26, телефон 34-42-74), в Центральном ветеринарном участке (бульвар 50 лет Октября, 77, телефон 22-17-24) и в Комсомольском ветеринарном участке (ул. Коммунистическая, 97, телефон 24-08-30). Также горожане смогут узнать всю необходимую информацию по телефону 22-39-69.

 

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