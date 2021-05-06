В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов

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Установлено, что 36-летний безработный местный житель по месту своей регистрации и проживания в квартире дома, расположенного на бульваре Космонавтов, незаконно поставил на миграционный учет 50 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков, своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 15 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.