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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов

6 мая 2021 13:39
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В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов

Установлено, что 36-летний безработный местный житель по месту своей регистрации и проживания в  квартире дома, расположенного  на бульваре Космонавтов, незаконно поставил на миграционный учет 50 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков,  своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался  в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 15 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: нелегальные мигранты

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