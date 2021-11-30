В Тольятти несколько деревьев упали на автомобили

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Спасатели Тольятти рассказали, что за последнее время несколько раз выезжали, чтобы ликвидировать последствия сильного ветра. Ночами ветер валит деревья, растущие во дворах, ветки и стволы падают на автомобили тольяттинцев, припаркованные во дворах, разбивают стекла и корежат кузова, пишет 63.ру.

— На Приморском бульваре в результате стихии было повреждено сразу несколько автомобилей. Сегодня днем порывы ветра будут так же сильными и достигать 20 м/с. Автомобилистам настоятельно рекомендуется не парковать свой транспорт рядом с деревьями и быть внимательными на дорогах, — рассказал директор центра Гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Синоптики уже предупредили, что погода может стать еще хуже. В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие двое суток Поволжье окажется под влиянием передней части ложбины циклона, центр которого будет перемещаться с районов Западной Украины на Архангельскую область. Во вторник, 30 ноября, при прохождении фронтальных разделов ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер и осадки преимущественно в виде дождя, — рассказала синоптик Елена Чегодаева.

Порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит ночью от -3 до +2 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. При этом местами сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

Фото: Андрей Дербенев / Vk.com