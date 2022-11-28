В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода

61

27 ноября, в 13:00, 51-летняя женщина водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», двигаясь по парковке, в районе дома № 24 на Приморском бульваре, допустила наезд на 15-летнюю девочку, которая стояла слева по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку понадобилась медицинская помощь.

Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим в жилых зонах, будьте предельно внимательны при проезде вблизи игровых площадок и образовательных учреждений. Помните, что в жилой зоне пешеход имеет преимущество.



Уважаемые родители! Поговорите со своими детьми на тему безопасного поведения на дороге. Напомните им о правилах перехода проезжей части, обратив особое внимание на безопасность перехода, как во дворе дома, так и по пешеходному переходу. Объясните, что из-за припаркованного автомобиля водитель может не увидеть ребенка. Поэтому переходить проезжую часть нужно только тогда, когда водитель увидит пешехода и остановится. И позаботьтесь об оснащении верхней одежды детей и подростков световозращающими элементами, особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.