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В Тольятти мотоциклист врезался в иномарку

27 июля 2021 11:14
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В Тольятти мотоциклист врезался в иномарку

26 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8  человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 19:20 в Тольятти. Мужчина 1991 года рождения, стаж вождения которого составляет 1 год и 9 месяцев, двигался на мотоцикле по ул. Никонова со стороны ул. Железнодорожной в направлении ул. Ингельберга. В районе д. №136 по ул. Никонова водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с попутным автомобилем «Audi Q3», под управлением женщины  1963 года рождения, которая осуществляла поворот налево вне перекрестка. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.   

Теги: ДТП мотоциклист

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