В Тольятти машина сбила мальчика на самокате

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8 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти в 14:30. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался в жилой зоне со стороны ул. Паплавского в направлении ул. Магистральная. В пути следования в районе дома № 3 по ул. Гидротехнической допустил наезд на пешехода на мальчика-пешехода 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть на самокате, справа на лево по ходу движения автомобиля. Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение.