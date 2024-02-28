В Тольятти машина сбила 12-летнего ребенка

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27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти. В 14:30 час. 54-летний водитель, управляя Lada Priora, двигался по ул. Матросова со стороны ул. Громовой в направлении ул. Мурысева. В пути следования, на регулируемом перекрестке ул. Матросова и ул. Лизы Чайкиной, допустил наезд на 12-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Пешеход госпитализирован.