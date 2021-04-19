В Тольятти мальчик спас свою собаку с дрейфующей льдины

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Жители Самарской области в социальных сетях обсуждают смелый поступок местного школьника, который спасал собаку с дрейфующей льдины. К счастью, ни пёс, ни мальчик не пострадали.

Происшествие произошло в минувшую субботу, 17 апреля на набережной Волги в 8 квартале Тольятти. Как рассказали горожане, пёс с семьёй играл на берегу, но в какой-то момент убежал на лёд, который медленно передвигался по воде.

Как рассказали очевидцы, ребёнок сразу ринулся за ним. Он пытался заставить собаку пойти за собой, но та, видимо, испугалась и согласилась не сразу.

За происходящим наблюдало много свидетелей. В паблике Тольятти "ВКонтакте" даже появилось видео, на кадрах которого запечатлена операция по спасению четвероногого друга.

Взрослые советовали мальчику идти на берег и дождаться спасателей. Но он не обращал внимания на оклики и всё время звал своего любимца:

- Марли, идём!

В итоге, животное перестало упрямиться и прыгнуло в холодную воду вслед за хозяином. Помощь специалистов не потребовалась. Мальчика на берегу уже ждали близкие, которые сразу же помогли ему укутаться в одеяло и переодеться.

Ролик активно расходится по Интернету и набирает всё больше положительных комментариев, пишет ПроГородСамара.

Фото: скриншот видео