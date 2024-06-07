В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)228-005; 102.

В Тольятти полицейскими проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 8-летней девочки с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 05.06.2024 в 17:04, водитель, управляя автомобилем Лада Гранта (седан, черного цвета), двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле дома № 25 по Цветному бульвару допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства, после чего, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места происшествия.

С травмой нижней части спины и таза, ушибом передней брюшной стенки несовершеннолетняя была передана медикам, которые ее госпитализировали.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.

Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.12.27 КоАП РФ оставление водителем и нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.