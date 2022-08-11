В Тольятти четверо мужчин обворовали магазин интимных товаров

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Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение 4-х мужчин, совершивших кражу интимных товаров на сумму в 18683 рублей в одном из магазинов города Тольятти.



Среди похищенного: БДСМ набор из искусственной кожи, массажное масло, наручники, боди костюм, вибратор и многое другое.



Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и довели до личного состава городского отдела полиции и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.



Приметы разыскиваемых мужчин:

1. Мужчина, кавказской национальности, рост 175 – 180 см, среднего телосложения, волосы черные, борода густая черная. Был одет в зеленую рубашку, светло синие джинсы, черные мокасины, сумка через плечо кожаная.

2. Мужчина, кавказской национальности, рост 175 – 180 см, худощавого телосложения, волосы черные, коротко стриженный, борода черная. Был одет в белую футболку, светло-синие джинсы, белые кроссовки, черная сумка через плечо.

3. Мужчина, кавказской национальности, рост 175 – 175 см, плотного телосложения, волосы черные, коротко стриженный, борода черная. Был одет в светлую футболку с рисунками в виде цветов, темно-синие джинсы, черные кеды, сумка через плечо, наручные часы.

4. Мужчина, кавказской национальности, рост 175 – 180 см, среднего телосложения, коротко стриженный, борода густая черная, тату на левой кисти. Был одет в светлую футболку, темные джинсы, белые кроссовки, сумка через плечо черная.



Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто узнал и имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых. Сообщить информацию можно в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 30-37-02, 8 (8482) 93-46-27, 89372125533, 89277749170 либо 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео/ГУ МВД СО