В Тольятти алиментщица спряталась под ковром на лестнице

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В начале недели в Самарской области стартовала Всероссийская акция «Судебные приставы — детям». В рамках нее судебные приставы ведут еще более активную работу по исполнительным производствам, связанным с восстановлением прав детей. В частности — взысканию алиментов. Так, в рамках исполнительного производства о взыскании алиментных платежей судебным приставом-исполнителем отделения Центрального района г. Тольятти было вынесено постановление об осуществлении принудительного привода должницы, которая на протяжении длительного времени не перечисляла денежные средства своему ребенку.



Сотрудники Службы выехали на адрес предполагаемого места нахождения женщины, в одно из общежитий города. Когда в комнате должницы раздался стук, она открыла дверь не задумываясь. Однако увидев судебных приставов, решила схитрить. Сказав сотрудникам, что ей необходимо переодеться, женщина отправилась в общую ванную комнату, откуда приняла решение сбежать по пожарной лестнице.

Судебные приставы по ОУПДС почуяли неладное и, выйдя к запасному ходу, решили проверить лестничные балконы. На одном из них они обнаружили бесформенно лежащий ковер, под которым и пряталась должница.

Женщину доставили в отделение, составили в отношении нее административные протоколы по 17.8 КоАП РФ за игры в «прятки» с сотрудниками органа принудительного исполнения и 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию ребенка. Рассмотрев их, суд назначил должнице наказание в виде административного штрафа и обязательных работ на срок 60 часов.