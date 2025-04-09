В Татарстане задержан брачный аферист, обманувший 20 женщин

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В Татарстане задержан местный житель, который подозревается в мошенничестве в отношении 20 женщин.

По данным следствия, брачный аферист может быть виновен в хищении 44 млн рублей.

"Оперативниками республиканского Управления уголовного розыска МВД задержали 40-летнего мужчину. По предварительным данным, при знакомстве с женщинами он представлялся успешным бизнесменом, занимающимся продажей машин иностранного производства. Злоумышленник окружал своих знакомых заботой, оказывал услуги по ремонту машину или получении ипотеки. Войдя в доверие, мужчина обращался к подругам с просьбой о финансовой помощи, обещая в кратчайшие сроки вернуть деньги. Своих обязательств он не выполнял", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В общей сложности, используя подобную схему обмана, злоумышленник похитил у 20 потерпевших около 44 миллионов рублей. При этом в полицию поступают новые заявления на обвиняемого.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Расследование будет продолжено, пишет Смотрим.