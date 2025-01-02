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В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Amarin.

"На месте происшествия пострадали 27 российских туристов. Местные власти доставили раненых в больницу в Паттайе", — указывается в сообщении.

По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, въехал в ограждение, а затем в автомобиль марки Toyota Fortuner.

Как уточнили в пресс-службе туроператора Anex, ЧП произошло в тот момент, когда россияне возвращались с экскурсии, все они живы и проходят осмотр врачей в госпиталях.

"Сотрудники принимающей компании оказывают необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой, ситуация на контроле", — говорится в заявлении.