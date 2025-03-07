В Сызранском районе внедорожник покатился назад и наехал на свою хозяйку и грузовик

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6 марта на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 9 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 431 нарушение ПДД РФ, в том числе 42 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло вечером в Сызранском районе. 57-летняя женщина, управляя автомобилем JAC JS6, остановилась на обочине на 935 км автодороги М-5 «Урал» и вышла из транспортного средства, не приняв необходимых мер для исключения его самопроизвольного движения.

Внедорожник покатился назад и совершил наезд на нее, а также на стоящий на обочине грузовик SANY под управлением 46-летнего мужчины.

Женщине-водителю назначено амбулаторное лечение.

Фото: ГАИ СО